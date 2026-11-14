Казахстан представил зарубежным экспертам возможности медицинской авиации
Международная делегация посетила Центр 13 ноября в рамках конгресса «Эффективность первичной медико-санитарной помощи в здоровье сообщества и цифровом пространстве».
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В Казахстане зарубежным специалистам представили систему оказания экстренной медицинской помощи, включая работу медицинской авиации и применение современного оборудования для спасения пациентов. С возможностями Национального координационного центра экстренной медицины ознакомились представители России, Кыргызстана и Узбекистана.
Зарубежным коллегам продемонстрировали организацию экстренной медицинской помощи, работу клинических отделений, порядок направления пациентов в профильные медицинские организации и взаимодействие медицинских служб.
Особое внимание уделили медицинской авиации, которая позволяет организовывать экстренную помощь и транспортировку пациентов, в том числе из отдалённых населённых пунктов.
Участники делегации также ознакомились с оснащением Центра современным медицинским оборудованием и организацией работы специалистов при оказании неотложной помощи.
Развитие экстренной медицины направлено на повышение доступности своевременной медицинской помощи для населения независимо от места проживания.
В ходе визита специалисты трёх стран обменялись профессиональным опытом и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экстренной медицинской помощи.
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