Казахстан представил зарубежным экспертам возможности медицинской авиации

В Казахстане зарубежным специалистам представили систему оказания экстренной медицинской помощи, включая работу медицинской авиации и применение современного оборудования для спасения пациентов. С возможностями Национального координационного центра экстренной медицины ознакомились представители России, Кыргызстана и Узбекистана.

Зарубежным коллегам продемонстрировали организацию экстренной медицинской помощи, работу клинических отделений, порядок направления пациентов в профильные медицинские организации и взаимодействие медицинских служб.

Особое внимание уделили медицинской авиации, которая позволяет организовывать экстренную помощь и транспортировку пациентов, в том числе из отдалённых населённых пунктов.

Участники делегации также ознакомились с оснащением Центра современным медицинским оборудованием и организацией работы специалистов при оказании неотложной помощи.

Развитие экстренной медицины направлено на повышение доступности своевременной медицинской помощи для населения независимо от места проживания.

В ходе визита специалисты трёх стран обменялись профессиональным опытом и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экстренной медицинской помощи.