Казахстан представит фильм на 28 Шанхайском кинофестивале

Фильм No Good In Sight: A Story режиссера Алиби Мукушева вошел в программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится 16 июня в Шанхае, где фильм представит Казахстан на одном из крупнейших международных киносмотров Азии.

No Good In Sight: A Story («История, в которой нет ничего хорошего») - дебютный полнометражный фильм Алиби Мукушева. Работа над картиной началась в 2023 году.

Автором сценария и режиссером выступил преподаватель Казахского национального университета искусств им. К.Байсеитовой Алиби Мукушев. Над фильмом также работали около 70 студентов вуза.

Фильм No Good In Sight: A Story посвящен теме взаимоотношений отцов и детей. Через историю сына и отца автор исследует влияние семейных связей, памяти и пережитых событий на жизнь человека. Картина затрагивает вопросы одиночества, утраты, чувства вины и ответственности, а также предлагает зрителю размышление о последствиях принятых решений и поиске внутреннего примирения.

Отметим, Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года и является первым международным кинофестивалем Китая, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в категории «А».