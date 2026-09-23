Казахстан представит свою повестку на Генассамблее ООН

Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди участвует в Неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной темой нынешней сессии стало восстановление доверия и совместное решение глобальных проблем. В центре обсуждений — международная безопасность, устойчивое развитие, климат, права человека, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Глава казахстанской делегации выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи и представит позицию Казахстана по ключевым вопросам международной повестки. В рамках недели высокого уровня запланированы встречи с представителями ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, а также двусторонние переговоры с главами МИД ряда стран.

Казахстан намерен продвигать в ООН вопросы мира и безопасности, ядерного разоружения, водной и экологической повестки, прав человека и развития ИИ. Среди приоритетных инициатив страны остаются создание Международной организации по воде и Международного агентства по биологической безопасности.