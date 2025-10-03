Премьер-министр РК Олжас Бектенов на Kazakhstan Energy Week 2025 заявил, что нефтегазовый сектор страны перестает быть исключительно сырьевым и трансформируется в современный промышленно-технологический кластер, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, будущее Казахстана напрямую связано с технологическим прогрессом, и в этой сфере уже есть ощутимые результаты. Так, в нефтегазохимии введен в строй завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн. Реализуется проект по выпуску полиэтилена на 1,25 млн тонн, который сделает Казахстан крупнейшим производителем полимеров в Центральной Азии. Кроме того, идут проекты по производству бутадиена и карбамида.

"До 2030 года планируется реализация шести проектов общей стоимостью свыше 15 млрд долларов. Это позволит значительно увеличить объемы нефтегазохимии и создать десятки тысяч новых рабочих мест", – подчеркнул Бектенов.

Премьер также сообщил, что в Шымкенте мощности нефтеперерабатывающего завода увеличиваются до 12 млн тонн, а в газопереработке реализуются ключевые проекты: строительство КазГПЗ в Жанаозене, комплексов на Кашагане и Тенгизе. Эти объекты создадут основу для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе инфраструктурных приоритетов - вторая нитка газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", которая ускорит газификацию регионов и даст импульс новым индустриальным проектам.

Бектенов отметил, что Казахстан работает и над развитием возобновляемой энергетики совместно с международными партнерами Total Energies, Masdar, Energy China и China Power. Общая мощность проектов по ВИЭ превышает 4 ГВт.

При этом страна продолжает развивать и традиционную энергетику. В ближайшее время начнется строительство трех современных угольных ТЭЦ суммарной мощностью 1 ГВт. Сегодня в Казахстане перерабатывается около 18 млн тонн нефти в год, а к 2040 году мощности планируется увеличить до 39 млн тонн при глубине переработки 94%.

"Казахстан остается приверженным своим обязательствам в рамках ОПЕК+ и вносит весомый вклад в стабилизацию мирового рынка нефти", – подчеркнул премьер-министр.