«В интересах будущих поколений» – Токаев о финансировании проектов из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что средства Национального фонда планируется направить на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что в стране уже начались структурные реформы в экономике, главной задачей которых является устойчивый рост благополучия граждан. По его словам, набирает темпы индустриализация, а в регионах за счет государственных и прямых иностранных инвестиций открываются новые производства и создаются рабочие места.

Кроме того, в Казахстане идет обновление коммунальной, транспортной, энергетической, водной и другой инфраструктуры.

«Планируется направить средства, в том числе из Нацфонда, на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом. Ни о каком бесцельном расходовании данных средств не может быть и речи. Такие домыслы распространяют несведущие и недобросовестные люди», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что эффективность Национального фонда должна оцениваться в том числе по конкретным результатам, которые будут работать в интересах будущих поколений.

Президент напомнил, что средства Нацфонда уже направляются детям, однако, по его словам, необходимо также создавать современную и качественную инфраструктуру, которой подрастающее поколение сможет пользоваться во взрослой жизни.

«Другими словами, закладывается прочный фундамент развития нашей страны на десятилетия, а в некоторых случаях на столетия вперед. Это имеет непосредственное отношение к укреплению нашей государственности. По этому вопросу более подробно выскажусь в Послании народу Казахстана», – сказал Президент.

Токаев также отметил, что Казахстану необходимо продолжать всестороннюю модернизацию на фоне формирования нового мирового порядка и усиливающейся глобальной конкуренции.

По его словам, масштаб проводимых в стране реформ уже достиг уровня необратимости, а дальнейшие преобразования должны укрепить экономический суверенитет, развивать человеческий потенциал и повышать устойчивость государства к новым вызовам.