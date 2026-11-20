За последние семь лет Казахстан вдвое увеличил экспорт продукции агропромышленного комплекса. Его объём приблизился к 7 млрд долларов. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане, передаёт BAQ.KZ.

За этот период производство продуктов питания в стране выросло на 28%. Также запустили 1 630 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,7 трлн тенге.

При этом 52% аграрного экспорта приходится на переработанную продукцию.

«За последние 7 лет мы добились значительных достижений в сельском хозяйстве. Производство продуктов питания выросло на 28%. Запущено 1 630 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге. Объем экспорта продукции АПК увеличился вдвое и приблизился к 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в экспорте достигла 52%», – заявил Президент.

Токаев также напомнил о национальной сельскохозяйственной переписи, которую провели в прошлом году впервые за 20 лет.

Для сбора информации использовали цифровые технологии. По словам Главы государства, это позволило получить более полные и точные сведения о положении дел в отрасли.