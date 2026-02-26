Казахстан приблизился к топ-50 стран по развитию туризма
Казахстан в Глобальном индексе Всемирного экономического форума поднялся с 66 на 52-е место среди 119 стран, передает BAQ.KZ.
Об этом на площадке СЦК сообщил и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нурбол Байжанов.
– Вхождение в топ-50 стран – одна из стратегических целей. Это отражает результаты системной работы по повышению удобства и безопасности для туристов, улучшению инфраструктуры и доступности туристических объектов, – отметил спикер на пресс-конференции.
