Казахстан приблизился к топ-50 стран по развитию туризма

Сегодня 2026, 15:02
gov.kz
Сегодня 2026, 15:02
Фото: gov.kz

Казахстан в Глобальном индексе Всемирного экономического форума поднялся с 66 на 52-е место среди 119 стран, передает BAQ.KZ.

Об этом на площадке СЦК сообщил и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нурбол Байжанов.

– Вхождение в топ-50 стран – одна из стратегических целей. Это отражает результаты системной работы по повышению удобства и безопасности для туристов, улучшению инфраструктуры и доступности туристических объектов, – отметил спикер на пресс-конференции.

