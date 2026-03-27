Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил международные компании открывать исследовательские и технологические хабы в стране, заявив о готовности Казахстана стать центром развития искусственного интеллекта, передает BAQ.kz.

Выступая на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкент, премьер отметил, что в стране уже развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры - Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500.

В партнерстве с NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб. Параллельно реализуется проект «Долина ЦОД» в Павлодарской области с потенциалом до 1 ГВт, где формируется инфраструктура полного цикла — от хранения данных до вычислительных мощностей.

По словам Бектенова, доступная электроэнергия и низкая задержка сигнала делают Казахстан привлекательной площадкой для размещения высокопроизводительных вычислительных систем.

Новые форматы и технологии

Одним из направлений станет развитие формата Data Embassy - модели, при которой государства могут размещать свои данные в Казахстане, сохраняя при этом юридический контроль над ними.

Также планируется создание отраслевых ИИ-датасетов и развитие языковых моделей, а государство запускает меры поддержки для компаний, работающих с промышленным интернетом вещей и системами сбора данных.

"Наша задача – дать бизнесу инструменты, которые обеспечат его глобальную конкурентоспособность. Важным элементом экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai в Астане. Он объединяет исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы, формируя точку притяжения для технологических компаний и индустриальных партнеров. Мы приглашаем международные компании открывать здесь свои исследовательские хабы. Казахстан предлагает доступ к талантам, данным и индустриальным кейсам", - заявил Олжас Бектенов.

Он отметил, что ключевым элементом экосистемы является международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

Обращение к участникам

Олжас Бектенов, обращаясь к участникам форума, отметил, что Digital Qazaqstan – это только начало серии крупных международных мероприятий. В Казахстане в этом году пройдут GITEX Центральная Азия и Кавказ, AI & Digital Bridge, а также "Игры Будущего", которые объединят участников более чем из 100 стран. В августе также состоится Международная олимпиада по искусственному интеллекту.

"Мы приглашаем всех желающих принять участие в этих мероприятиях и стать частью формирования новой цифровой экосистемы нашего региона. Мы открыты для совместной работы, новых идей, технологий и долгосрочных проектов. Желаю всем участникам плодотворной работы и содержательных дискуссий", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кадры и образование

Премьер подчеркнул, что развитие человеческого капитала является приоритетом. В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены около одного миллиона граждан.

В стране формируется образовательная экосистема - от школьных центров TUMO до подготовки технологических предпринимателей. Совместно с партнерами, включая Google for Startups, развиваются акселерационные программы.

Кроме того, в этом году в Казахстане планируется создание специализированного ИИ-университета.

Цифровые права и стратегия

Бектенов отметил, что в новой Конституции Казахстана закреплены цифровые права, что отражает стратегические приоритеты государства.

"Цифровизация и искусственный интеллект становятся основой новой экономической модели", - подчеркнул он.

По данным правительства, Казахстан занимает 24-е место в Индексе развития электронного правительства ООН и входит в десятку мировых лидеров по качеству онлайн-услуг.

Власти ставят цель в ближайшие три года превратить страну в полноценную цифровую экономику.