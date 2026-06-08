Казахстан пригласил корейские компании участвовать в строительстве города Алатау
Для инвесторов предусмотрены особые условия и упрощенные административные процедуры.
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Казахстан заинтересован в активном участии южнокорейского бизнеса в реализации проекта нового города Алатау. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в ходе 11-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Республики Корея, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, строительство Алатау является одним из наиболее амбициозных проектов страны. Новый город рассматривается как будущий центр технологий, инноваций и современной городской среды.
Нагаспаев напомнил, что недавно был принят Конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау. Документ предусматривает особые условия для инвесторов, упрощенные административные процедуры и современные механизмы поддержки бизнеса.
«Мы рады, что большой интерес у наших корейских партнеров вызывает этот проект. Корейские компании смогут участвовать в его реализации на всех стадиях», – отметил министр.
Он подчеркнул, что Казахстан приглашает инвесторов из Южной Кореи присоединиться к развитию городской, туристической и гостиничной инфраструктуры нового города.
По словам главы ведомства, участие корейских компаний обсуждается уже не первый год, и сегодня интерес со стороны бизнеса Республики Корея продолжает расти.
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