Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна удостоена чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо, передаёт BAQ.KZ.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств – дзюдо, сумо и кэндо", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент отметил культурные и гуманитарные связи между странами.

"Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами", — добавил Токаев.

Чемпионат мира по дзюдо 2027 года станет важным этапом в продвижении спорта и укреплении международного сотрудничества Казахстана.