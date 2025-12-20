Казахстан примет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году — Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна удостоена чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо, передаёт BAQ.KZ.
"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств – дзюдо, сумо и кэндо", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Президент отметил культурные и гуманитарные связи между странами.
"Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами", — добавил Токаев.
Чемпионат мира по дзюдо 2027 года станет важным этапом в продвижении спорта и укреплении международного сотрудничества Казахстана.
