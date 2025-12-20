  • 20 Декабря, 14:24

Казахстан примет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году — Токаев

Чемпионат мира по дзюдо 2027 года станет важным этапом в продвижении спорта.

Сегодня, 13:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
113
Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна удостоена чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо, передаёт BAQ.KZ.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств – дзюдо, сумо и кэндо", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент отметил культурные и гуманитарные связи между странами.

"Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами", — добавил Токаев.

Чемпионат мира по дзюдо 2027 года станет важным этапом в продвижении спорта и укреплении международного сотрудничества Казахстана.

Самое читаемое

Наверх