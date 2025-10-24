В Астане с 25 по 29 октября состоится первый Открытый Кубок Президента Республики Казахстан по настольному теннису. Турнир соберет более 250 спортсменов из Казахстана, Китая, Южной Кореи, Венгрии и других стран, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга, передает BAQ.KZ.

Главным событием станет шоу-матч легенд мирового настольного тенниса. В нем примут участие Сюй Синь и Фан Бо (Китай), Вернер Шлагер (Австрия) и Чу Се Хёк (Южная Корея). Казахстан представят лидеры национальной сборной.

Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев отметил, что проведение Кубка Президента - это важный шаг на пути к укреплению спортивного потенциала страны.

"Как известно, в 2027 году Казахстан примет чемпионат мира по настольному теннису. Проведение соревнования такого уровня - большая честь для нашей страны. Это мероприятие организовано в качестве подготовки к мировому первенству. Планируется участие сильнейших зарубежных спортсменов. Наши юные теннисисты смогут наблюдать их игру и получить ценный опыт. Через этот турнир можно будет определить лучших игроков страны и увидеть резерв казахстанского настольного тенниса", - сказал Жарасбаев.

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года, призёр Олимпийских и Азиатских игр Чо Сэ Хёк

поделился впечатлениями от визита в Казахстан.

"Я много слышал об Астане и слышал, что это очень хороший город. Отель и сам город — чистые. Дома красивые. Пока я ехал, я был в ожидании. Такой турнир очень помогает развитию страны. У нас есть идея, и мы очень ждём хороших результатов", — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

Общий призовой фонд соревнований составит 115 тысяч долларов США.