  • 20 Декабря, 11:18

Казахстан примет следующий саммит "Центральная Азия – Япония"

Принята Токийская декларация.

Сегодня, 10:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
129
Фото: Pixabay.com

По итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, закрепляющая основные направления сотрудничества между странами региона и Японией, передаёт BAQ.KZ.

Председательство в формате саммита переходит к казахстанской стороне. Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии также приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

Документ направлен на укрепление политического диалога, развитие экономики, науки, образования и цифровых технологий, а также на продвижение устойчивого сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.

Самое читаемое

Наверх