По итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, закрепляющая основные направления сотрудничества между странами региона и Японией, передаёт BAQ.KZ.

Председательство в формате саммита переходит к казахстанской стороне. Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии также приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

Документ направлен на укрепление политического диалога, развитие экономики, науки, образования и цифровых технологий, а также на продвижение устойчивого сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.