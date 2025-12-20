Казахстан примет следующий саммит "Центральная Азия – Япония"
Принята Токийская декларация.
Сегодня, 10:24
По итогам саммита "Центральная Азия – Япония" была принята Токийская декларация, закрепляющая основные направления сотрудничества между странами региона и Японией, передаёт BAQ.KZ.
Председательство в формате саммита переходит к казахстанской стороне. Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии также приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.
Документ направлен на укрепление политического диалога, развитие экономики, науки, образования и цифровых технологий, а также на продвижение устойчивого сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.
