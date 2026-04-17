Казахстан примет участие в Азиатских пляжных играх 2026 года

В 2026 году в китайском городе Санья, который находится на острове Хайнань, пройдут шестые Азиатские пляжные игры, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

Турнир вернётся в спортивный календарь после 10-летнего перерыва, так как последние Игры состоялись в 2016 году во Вьетнаме.

Соревнования пройдут с 22 по 30 апреля на нескольких площадках вдоль побережья и в спортивных объектах города. Участников разместят в Атлетической деревне. Организаторы делают акцент на сочетании спорта, туризма и современных технологий. Церемонии открытия и закрытия пройдут в парке Sanya Yasha Park и будут посвящены теме «встречи моря и неба».

В программу включены 15 видов спорта. Среди них пляжный волейбол, футбол, гандбол, баскетбол 3 на 3, плавание на открытой воде, парусный спорт, а также необычные дисциплины вроде пляжного кабадди, текбола, акватлона и гонок на драконьих лодках.

Казахстан участвует во всех Азиатских пляжных играх с 2008 года и стабильно завоёвывает медали.

Отметим, что лучший результат команда показала в 2014 году в Пхукете, где завоевала 27 наград и заняла шестое место в общем зачёте. В 2016 году в Дананге сборная также выиграла несколько медалей.

Теперь казахстанские спортсмены готовятся к Играм 2026 года, где рассчитывают снова успешно выступить и развивать пляжные и новые виды спорта.