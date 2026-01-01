Казахстан с 1 января 2026 года официально принял председательство в Евразийском экономическом союзе, сменив на этом посту Беларусь, передает BAQ.KZ.

Председательство совпадает с реализацией масштабных экономических и инфраструктурных реформ. Власти страны обозначили стратегическую цель на ближайшие пять лет — удвоить валовой внутренний продукт, сократив зависимость экономики от нефтяного сектора. Основной упор планируется сделать на развитие перерабатывающей промышленности, технологий и сельского хозяйства.

Одним из ключевых инструментов роста станет Национальный инфраструктурный план стоимостью около $80 млрд до 2029 года. В него включены 204 проекта в сферах энергетики, транспорта и цифровизации.

Отдельное внимание уделяется нефтепереработке. В рамках Концепции развития отрасли на 2025–2040 годы Казахстан намерен увеличить перерабатывающие мощности более чем в два раза — с 18 до 39 млн тонн в год. Планируется расширение действующих нефтеперерабатывающих заводов и строительство нового нефтехимического комплекса.

Также предусмотрено развитие электросетевой инфраструктуры, автомобильных и железнодорожных магистралей. Эти меры направлены на усиление транзитного потенциала страны и более эффективное использование стратегического положения Казахстана между Европой и Китаем.