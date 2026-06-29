Казахстан принял участие в открытии Недели тюркского мира в Азербайджане

В столице Азербайджана состоялась церемония открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

По случаю открытия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительный адрес участникам мероприятия. Его зачитал Советник Президента Малик Отарбаев.

Ранее на XII Саммите глав государств Организации тюркских государств Президент Казахстана отметил, что сегодня Организация тюркских государств стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружественные тюркские народы.

Продолжением программы первого дня стали пленарная сессия на тему «Тюркский мир как одна семья: деятельность международных организаций тюркского сотрудничества во имя общих целей», церемония награждения памятным знаком «100-летие Первого тюркологического съезда (1926–2026)», а также тематические панельные сессии.

В целом, в мероприятии приняли участие 80 известных ученых-тюркологов из научных центров 20 стран, включая тюркские республики, а также представители международных организаций тюркского сотрудничества. В числе участников была делегация Казахстана.