В штаб-квартире ООН состоялась церемония высокого уровня официального открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития – 2026 (Международный год добровольцев), передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие, совместно организованное Казахстаном, Германией и программой Добровольцев ООН (ДООН), объединило государства-члены, представителей гражданского общества, академических кругов и частного сектора для продвижения волонтёрства как важного инструмента ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Инициированный Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в резолюцией 78/127, Международный год добровольцев направлен на признание и усиление вклада волонтёров в устойчивое развитие и укрепление глобальной устойчивости.

С приветственным словом выступила Председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, назвавшая волонтёров "опорой устойчивого развития".

В видеообращении Президент К.Токаев официально приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтёрство превратилось в "мощную созидательную силу". Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе. Глава государства особо отметил приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции "Таза Қазақстан", которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов. Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно отметил открытие Субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.

"В эпоху политических разногласий и социальной изоляции волонтёрство открывает действенный путь к установлению связи и укреплению нашу общей человечности. В период кризисов и неопределенности именно вы можете стать теми переменами, которые хотите видеть," – заявил он.

Представлявший на мероприятии Казахстан, Заместитель Премьер-министра – Министр искуственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что для Казахстана этот Международный год добровольцев является торжеством доброты, единства и общей ответственности. Он подробно остановился на росте числа "цифровых волонтёров", использующих искусственный интеллект для оптимизации реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается почти 300 тыс. активных волонтёров. Министр также анонсировал комплексный План мероприятий на предстоящий Год добровольцев, включающий экологические инициативы по восстановлению Аральского и Каспийского морей.

Церемония также ознаменовала презентацию Доклада о состоянии волонтерства в мире – 2026. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и гуманитарной помощи.

Кроме того, на мероприятии Глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен "Призыв к действиям в отношении будущего волонтёрства" в рамках Международного года. Эта инициатива, ставшая результатом годового процесса консультаций более чем в 100 странах и опроса 10,000 участников, переводит резолюцию в практические пути взаимодействия для правительств, частного сектора и гражданского общества.