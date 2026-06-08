Подземные толчки ощутили в районах близ Алматы

В Алматинской области было зарегистрировано землетрясение.

Подземные толчки зафиксированы сетью сейсмических станций в 21:55 по времени Астаны.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к юго-востоку от Алматы, на территории Казахстана. Координаты эпицентра: 42.920° северной широты и 78.188° восточной долготы. Глубина залегания составила 5 километров.

Интенсивность землетрясения была слабой. В Кегенском районе Алматинской области в селе Саты она составила около 2,5 балла, а в селе Жалагаш – около 2 баллов.

По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.