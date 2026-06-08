Подземные толчки ощутили в районах близ Алматы
Сегодня 2026, 22:15
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Сегодня 2026, 22:15Сегодня 2026, 22:15
251Фото: BAQ.kz
В Алматинской области было зарегистрировано землетрясение.
Подземные толчки зафиксированы сетью сейсмических станций в 21:55 по времени Астаны.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к юго-востоку от Алматы, на территории Казахстана. Координаты эпицентра: 42.920° северной широты и 78.188° восточной долготы. Глубина залегания составила 5 километров.
Интенсивность землетрясения была слабой. В Кегенском районе Алматинской области в селе Саты она составила около 2,5 балла, а в селе Жалагаш – около 2 баллов.
По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.
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