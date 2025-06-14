  • 14 Июня, 03:18
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Казахстан приостановил рейсы в горячие точки Ближнего Востока

Казахстан закрыл маршрут в шесть ближневосточных стран.

Сегодня, 02:21
АВТОР
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Lori Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Фото: Lori

В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, Авиационная администрация Казахстана объявила полный запрет на выполнение полётов в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, передает BAQ.KZ. Мера касается всех типов рейсов - как регулярных и чартерных, так и грузовых и технических, выполняемых казахстанскими авиакомпаниями.

Решение вступает в силу немедленно и связано с повышенным уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации. В сообщении подчеркивается, что указание подлежит обязательному исполнению всеми отечественными эксплуатантами воздушных судов.

Авиационная администрация заверяет, что следит за развитием ситуации. В случае стабилизации обстановки в регионе будет издано отдельное распоряжение о снятии ограничений.

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