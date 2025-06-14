Казахстан приостановил рейсы в горячие точки Ближнего Востока
Казахстан закрыл маршрут в шесть ближневосточных стран.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, Авиационная администрация Казахстана объявила полный запрет на выполнение полётов в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, передает BAQ.KZ. Мера касается всех типов рейсов - как регулярных и чартерных, так и грузовых и технических, выполняемых казахстанскими авиакомпаниями.
Решение вступает в силу немедленно и связано с повышенным уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации. В сообщении подчеркивается, что указание подлежит обязательному исполнению всеми отечественными эксплуатантами воздушных судов.
Авиационная администрация заверяет, что следит за развитием ситуации. В случае стабилизации обстановки в регионе будет издано отдельное распоряжение о снятии ограничений.
Самое читаемое
- Второй состав LRT установили на рельсы в Астане
- Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя
- Токаев подписал закон о развитии аквакультуры, агросектора и энергетики
- Рекордные 17 трлн тенге: Казахстан масштабно реформирует энергетику
- "Лоукостер" с хамством: депутат возмущен работой отечественной авиакомпании