Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра внутренних дел, генерал-майором полиции Бауыржаном Аленовым, приняла участие в церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности, которая состоялась в столице Вьетнама — Ханое, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Новый международный документ направлен на укрепление сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня глобальной кибербезопасности.

Министерство внутренних дел Казахстана активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и предлагая механизмы для более эффективного взаимодействия между странами в сфере противодействия киберугрозам.

Подписание Конвенции стало значимым шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности и совершенствованию национальной системы защиты от киберпреступлений.

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:

оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;

эффективнее расследовать трансграничные киберпреступления;

надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других цифровых угроз.