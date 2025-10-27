Казахстан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью
Документ направлен на укрепление сотрудничества между странами в борьбе с преступлениями в киберсфере.
Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра внутренних дел, генерал-майором полиции Бауыржаном Аленовым, приняла участие в церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности, которая состоялась в столице Вьетнама — Ханое, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Новый международный документ направлен на укрепление сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня глобальной кибербезопасности.
Министерство внутренних дел Казахстана активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и предлагая механизмы для более эффективного взаимодействия между странами в сфере противодействия киберугрозам.
Подписание Конвенции стало значимым шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности и совершенствованию национальной системы защиты от киберпреступлений.
Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:
оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;
эффективнее расследовать трансграничные киберпреступления;
надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других цифровых угроз.
