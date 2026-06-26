Казахстан присоединился к международному ИИ-партнерству

Казахстан стал участником международной инициативы AI Opportunity Partnership, которая объединяет страны, заинтересованные в развитии искусственного интеллекта, современных технологий и цифровой экономики.

По данным министерства, это открывает для республики новые возможности для привлечения инвестиций, развития высокотехнологичной инфраструктуры и подготовки специалистов нового поколения.

Документ от имени Казахстана в Вашингтоне подписал заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Партнерство предусматривает совместную работу над созданием благоприятных условий для развития искусственного интеллекта. В центре внимания — поддержка инноваций, стартапов и научных исследований, расширение вычислительных мощностей, привлечение частных инвестиций и формирование надежной AI-экосистемы.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры, без которой невозможно создание современных AI-технологий. Речь идет о критически важных минералах, энергетике, дата-центрах, полупроводниках, вычислительных ресурсах, инженерных кадрах и устойчивых цепочках поставок.

Для Казахстана участие в AI Opportunity Partnership означает возможность ускорить развитие собственной AI-инфраструктуры, привлечь международных инвесторов, расширить переработку критических минералов и укрепить научное сотрудничество с зарубежными партнерами. Кроме того, страна сможет активнее готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и инженерии.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет расширение доступа к передовым моделям искусственного интеллекта — как открытым, так и коммерческим. Это позволит казахстанским разработчикам, ученым и технологическим компаниям быстрее создавать и внедрять инновационные решения.

Присоединение к AI Opportunity Partnership стало очередным шагом Казахстана на пути к укреплению своих позиций в глобальной цифровой экономике и развитию международного сотрудничества в сфере передовых технологий.