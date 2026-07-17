Казахстан присоединился к созданию Всемирной организации по ИИ

Казахстан вошел в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WAICO), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Соглашение об учреждении новой международной организации от имени Казахстана подписал заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Всего документ подписали представители 29 государств, ставших учредителями WAICO.

В церемонии также приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители различных стран и международных организаций.

Согласно соглашению, деятельность WAICO будет строиться в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а также на основе широких консультаций, совместного вклада, взаимной выгоды и приоритета интересов человека.

Основной задачей новой организации станет развитие международного сотрудничества и совершенствование глобального управления в сфере искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено тому, чтобы технологии ИИ были безопасными, справедливыми и ориентированными на благо человека, а их развитие способствовало устойчивому развитию в интересах всего человечества.

В последние месяцы Казахстан активно усиливает свое присутствие в сфере искусственного интеллекта. Ранее Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщило, что в стране уже работают более 50 ИИ-агентов, утверждены 20 карт цифровой трансформации, охватывающие 72 отрасли экономики, а государство реализует стратегию AI-First, предусматривающую широкое внедрение технологий искусственного интеллекта в государственное управление, здравоохранение, образование и бизнес.