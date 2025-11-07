Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям, подчеркнув, что это первая страна его второго президентского срока, вступившая в инициативу, и первая из многих, которые последуют за ней, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Telegram-канал "Donald Trump на русском".

"Я только что провёл отличные переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан стал первой страной моего второго срока, присоединившейся к Авраамовым соглашениям — и первой из многих. Это важнейший шаг вперёд в деле укрепления мостов по всему миру. Сегодня всё больше государств готовы принять путь мира и процветания через мои Авраамовы соглашения. Вскоре мы объявим о церемонии подписания, которая сделает это официальным, и уже множество стран стремятся присоединиться к этому клубу силы. Впереди ещё больше объединяющих инициатив ради стабильности и роста — реальные достижения, реальные результаты. Блаженны миротворцы!", — заявил президент США в Truth Social.

К слову, Авраамовы соглашения — это серия дипломатических договоренностей, заключенных при посредничестве США между Израилем и рядом арабских стран, включая Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко. Они направлены на нормализацию отношений между Израилем и мусульманским миром, развитие экономического и технологического сотрудничества, а также укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке.