Казахстан присоединится к международной Конвенции о компьютерных преступлениях

В Курултае рассмотрели в первом чтении проект закона о ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях, которая позволит Казахстану расширить международное сотрудничество при расследовании киберпреступлений, передает BAQ.KZ.

Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях была принята в 2001 году и стала первым международным договором, направленным на борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. В апреле 2023 года Казахстан получил предложение присоединиться к документу.

Одним из ключевых направлений Конвенции является международная правовая помощь. Документ предусматривает возможность экстрадиции, обмена информацией и проведения совместных следственных действий.

Ожидается, что присоединение к Конвенции позволит повысить эффективность расследования трансграничных киберпреступлений, а также ускорить обмен электронными доказательствами и необходимой информацией с иностранными государствами.

Конвенция направлена на противодействие преступлениям, связанным с нарушением конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и данных. Она также предусматривает международное взаимодействие при выявлении, расследовании и уголовном преследовании за компьютерные преступления.