Казахстан присоединится к Международной организации по медиации

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе визита в Китай провел переговоры с главой МИД КНР Ван И. По итогам встречи Казахстан подписал Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации. Документ предусматривает присоединение республики к новой международной организации, созданной для содействия урегулированию споров посредством медиации.

Во время переговоров стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство и отметили рост экономического сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48,7 млрд долларов. Отдельной темой встречи стали развитие технологий и искусственного интеллекта.

Кошербаев также высоко оценил подготовку Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая пройдет в Шанхае, и инициативу Китая по созданию Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Кроме того, министры обсудили взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата «Центральная Азия — Китай» и график предстоящих встреч на высшем уровне.