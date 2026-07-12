Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара
Президент направил телеграмму соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца - бывшего Эмира Катара
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Президент подчеркнул, что в этот тяжёлый час разделяет горечь утраты с Эмиром Катара, его семьёй и соотечественниками.
"Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани – выдающийся деятель, заложивший прочный фундамент процветания Катара и благополучного будущего его народа, искренне служивший делу укрепления международной стабильности. Казахстанцы всегда будут помнить Вашего отца, шейха Хамада бен Халифу, как мудрого руководителя, авторитетного политика международного уровня и историческую личность, внесшую огромный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.
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