Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Президент подчеркнул, что в этот тяжёлый час разделяет горечь утраты с Эмиром Катара, его семьёй и соотечественниками.