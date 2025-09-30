Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом написал заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.

"Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе", – говорится в сообщении.