Казахстан приветствует план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа
Сегодня, 12:54
Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом написал заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
"Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе", – говорится в сообщении.
