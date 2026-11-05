Переход к зеленой экономике обойдется Казахстану в $600 млрд

Казахстану потребуется более 600 млрд долларов инвестиций для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Одновременно в стране планируют построить 42 новых водохранилища, модернизировать энергетику и расширить участие частного бизнеса в экологических проектах. Какие изменения ожидают казахстанскую экономику, почему международные инвесторы уделяют особое внимание экологическим рискам и какие решения предлагают государство и бизнес, обсудили на Astana ESG Forum 2026, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

5 ноября в столице состоялся второй Astana ESG Forum «От рекомендаций к действиям: анализ прогресса ESG-повестки Казахстана». Мероприятие объединило представителей государственных органов, международных финансовых институтов, отечественного бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Организаторами выступили Международная финансовая корпорация (IFC) в Казахстане и Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green».

Участники форума обсудили переход от экологических обязательств к конкретным инвестиционным проектам, модернизацию промышленности, развитие энергетики, рациональное использование природных ресурсов и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий.

Более 600 млрд долларов на переход к зелёной экономике

Министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров сообщил- для достижения углеродной нейтральности к 2060 году Казахстану потребуется более 600 млрд долларов инвестиций.

Из этой суммы порядка 386 млрд долларов предполагается обеспечить за счёт переориентации существующих инвестиционных потоков на более экологичные направления экономики. Остальные средства необходимо привлечь из новых источников финансирования.

По словам министра, реализация таких масштабных преобразований невозможна исключительно за счёт государственного бюджета. Важную роль должны сыграть частный бизнес, банковский сектор, международные финансовые организации и институты развития.

«Климатическая политика должна обеспечивать баланс экологических и экономических интересов, сохраняя конкурентоспособность отечественных предприятий», – подчеркнул Алибек Куантыров.

Министр также представил данные о выбросах парниковых газов. По итогам 2024 года их совокупный объём составил около 355 млн тонн в эквиваленте CO₂. Этот показатель примерно на 10% ниже уровня 1990 года. Вместе с тем по сравнению с 2021 годом наблюдается рост выбросов, связанный с восстановлением экономической активности после пандемии и увеличением энергопотребления.

Основная нагрузка приходится на энергетический сектор – порядка 290 млн тонн, или около 80% всех выбросов. На сельское хозяйство приходится около 36 млн тонн, промышленные процессы – 25 млн тонн, сектор отходов – порядка 7 млн тонн.

Для сокращения экологической нагрузки в Казахстане внедряются наилучшие доступные техники, позволяющие предприятиям снижать выбросы, повышать энергоэффективность и рациональнее использовать природные ресурсы.

По информации министра, уже утверждены 24 отраслевых справочника таких технологий и выданы порядка 22 комплексных экологических разрешений крупным предприятиям.

Ещё одним направлением станет совершенствование системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Рассматриваются запуск аукционных торгов, механизм платного распределения квот из резерва и дополнительные меры государственной поддержки низкоуглеродных проектов.

Куантыров также сообщил о разработке страновой инвестиционной программы при поддержке Зелёного климатического фонда. Предполагается, что она объединит проекты различных отраслей экономики и позволит использовать механизмы смешанного финансирования.

«Мы приглашаем вас осуществить свой вклад в разработку данной программы, потому что нам будут требоваться ваши практические идеи», – обратился министр к участникам форума.

Отдельное внимание Министерство экологии уделяет интеграции ESG-принципов в инвестиционную практику Казахстана. По итогам проведённой работы подготовлены диагностический отчёт «Руководство по вопросам ESG-повестки для Казахстана» и рекомендации для бизнеса.

Доля зелёной энергетики достигла 8%

Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев рассказал о развитии энергетического сектора и необходимости соблюдения баланса между экономическим ростом, энергетической безопасностью и экологическими обязательствами.

По его словам, климатическая повестка сегодня влияет не только на охрану окружающей среды, но и на международную торговлю, инвестиции, промышленность и сельское хозяйство.

«Наша страна ставит перед собой амбициозные энергетические цели, сохраняя при этом экономический рост, энергетическую безопасность и экологическую ответственность», – отметил Магзум Мирзагалиев.

Советник Президента сообщил, что доля возобновляемых источников энергии в структуре генерации электроэнергии Казахстана достигла порядка 8%. Это выше ранее установленного ориентира в 5% к 2025 году.

«Наша цель – довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году. В тех первоначальных индикаторах, которые закладывались, к 2025 году мы должны были достичь 5% в балансе электроэнергетики. 2025 год мы закрыли с цифрами намного выше: у нас на сегодняшний день уже в балансе порядка 8% генерации ВИЭ», – сообщил он.

Наряду с развитием возобновляемой энергетики Казахстан продолжает модернизировать традиционные электростанции и реализовывать проекты новой генерации.

Отдельное внимание уделяется строительству первой атомной электростанции проектной мощностью 2,4 ГВт. По словам Мирзагалиева, её ввод позволит обеспечить страну стабильным источником энергии на десятилетия вперёд.

Советник Президента также сообщил о сокращении выбросов парниковых газов. По его данным, относительно 1990 года их объём снизился на 10,5%, а по сравнению с 2016 годом – более чем на 15%.

Ещё одним направлением экологической политики стало сокращение факельного сжигания газа. За последние 20 лет его объём уменьшился почти в десять раз.

Продолжается и восстановление природных экосистем. По словам Мирзагалиева, за пять лет в Казахстане высажено более 1,8 млрд деревьев. На осушенном дне Аральского моря лесокультурные мероприятия охватили порядка 1,1 млн гектаров.

В Казахстане планируют построить 42 новых водохранилища

Особое внимание на форуме уделили водной безопасности. Магзум Мирзагалиев назвал рациональное использование водных ресурсов одной из наиболее сложных задач долгосрочного развития страны.

По его словам, общий объём водного стока Казахстана составляет порядка 100 кубических километров. Из этого объёма потребляется около 25%, а значительная часть используемой воды направляется на нужды сельского хозяйства.

На фоне экономического роста и увеличения численности населения вопрос обеспечения водными ресурсами приобретает особую актуальность.

Для повышения водообеспеченности в ближайшие годы в Казахстане планируется построить 42 новых водохранилища и отремонтировать около 37 существующих.

Вторым направлением станет расширение применения водосберегающих технологий и повторного использования воды.

По словам Мирзагалиева, сегодня государство возмещает сельхозтоваропроизводителям до 80% затрат на внедрение водосберегающих технологий. Ожидается, что эти меры позволят сократить водопотребление в сельском хозяйстве на 2-3 кубических километра.

Советник Президента также привёл пример иностранного инвестора, который рассматривал геологоразведочный проект в Казахстане, однако отказался от него из-за возможных рисков для водоносного горизонта.

Несмотря на наличие современных технологий, компания предпочла не подвергать риску свою репутацию и дальнейшую деятельность.

Мирзагалиев подчеркнул, что при реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов необходимо учитывать долгосрочные экологические последствия, особенно связанные с водными ресурсами.

Какие условия открывают доступ к международному финансированию

Глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Екатерина Бенджамин рассказала о требованиях международных инвесторов к крупным проектам.

По её словам, Казахстану необходимы долгосрочные инвестиции, которые позволят развивать инфраструктуру, внедрять современные технологии и повышать конкурентоспособность национальной экономики.

Однако экологическая направленность проекта сама по себе не гарантирует получения международного финансирования.

«Мы уделяем большое внимание не только самому зелёному проекту. Он не обязательно устойчивый с нашей точки зрения», – подчеркнула Екатерина Бенджамин.

В качестве примера она привела проекты солнечной энергетики. Несмотря на положительное влияние на сокращение выбросов, инвесторы могут отказаться от участия, если остаются нерешёнными земельные вопросы, проблемы переселения жителей, компенсации утраченных доходов или сохранения биоразнообразия.

Международная финансовая корпорация оценивает проекты с учётом восьми стандартов экологической и социальной устойчивости.

По словам Бенджамин, при рассмотрении крупных инвестиционных проектов экологическим и социальным рискам нередко уделяется значительно больше времени, чем кредитным.

«Мы не хотим быть единственным инвестором этого большого проекта. Мы хотим привлечь международный капитал», – отметила представитель IFC.

Она пояснила, что соответствие международным стандартам повышает доверие со стороны других инвесторов и создаёт условия для совместного финансирования.

При этом одним из важнейших условий остаётся коммерческая обоснованность проектов. По словам Бенджамин, тарифы должны обеспечивать возможность возврата вложенных средств.

Мировой дефицит финансирования устойчивого развития превышает 4 трлн долларов

Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа обратила внимание на глобальную потребность в инвестициях в устойчивое развитие.

По её словам, ежегодный мировой дефицит такого финансирования превышает 4 трлн долларов. Однако проблема заключается не только в привлечении дополнительных средств, но и в том, насколько эффективно уже имеющийся капитал направляется на долгосрочные проекты.

Представитель ПРООН подчеркнула, что экологические, социальные и управленческие принципы становятся важной частью экономической конкурентоспособности, влияя на инвестиционную привлекательность компаний и их доступ к международным рынкам.

«Успех ESG должен измеряться качеством решений, в основу которых они ложатся, инвестициями, которые они помогают мобилизовать, и ощутимыми результатами развития, которые они приносят. И у Казахстана есть возможность сделать устойчивое развитие неотъемлемой частью повестки экономической модернизации и конкурентоспособности», – отметила Катаржина Вавьерниа.

ПРООН оказывает Казахстану поддержку во внедрении международных стандартов корпоративной отчётности, развитии ответственного бизнеса и совершенствовании управления экологическими и социальными рисками.

Отдельное внимание уделяется соблюдению трудовых прав, гендерному равенству, предотвращению дискриминации и созданию безопасных условий труда.

Казахстанскому бизнесу предложили активнее инвестировать в модернизацию

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев подчеркнул необходимость стимулирования внутренних инвестиций.

По его словам, Казахстану необходимо не только привлекать зарубежный капитал, но и активнее использовать возможности отечественных предпринимателей, которые уже обладают достаточными финансовыми ресурсами и компетенциями для участия в крупных проектах.

«Для бизнеса создание устойчивой модели, которая соответствует принципам ESG, – это не вопрос сегодняшнего дня, это вопрос дальнейшей конкурентоспособности этого бизнеса на долгие годы вперёд», – отметил Канат Шарлапаев.

Он подчеркнул, что для долгосрочного развития предприятиям необходимы предсказуемое экологическое регулирование, доступные инструменты финансирования и стабильные условия ведения бизнеса.

Особую роль должны сыграть кредитование, лизинг, банковские гарантии и технологическая поддержка.

Шарлапаев также сообщил о восстановлении полноценной деятельности комитета экологии при НПП «Атамекен». Эта площадка предназначена для взаимодействия бизнеса с государственными органами и представителями законодательной власти.

Ещё одной возможностью для отечественных предприятий он назвал развитие производства экологически устойчивых материалов.

В качестве примера председатель президиума НПП привёл предприятие в Актобе, которое выпускает строительный утеплитель из натуральной овечьей шерсти.

По его словам, продукция заинтересовала британских инвесторов, которые рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества с казахстанским производителем.

Шарлапаев отметил, что модернизация инфраструктуры должна создавать дополнительный спрос на отечественные строительные материалы, оборудование, инженерные услуги и технологические решения.

Экологическая модернизация не должна создавать чрезмерную нагрузку на тарифы

Депутат Курултая РК Сунгат Есимханов обратил внимание на необходимость соблюдения баланса между экологическими обязательствами и финансовыми возможностями энергетических предприятий.

По его словам, развитие новых технологий и модернизация действующей инфраструктуры требуют значительных вложений, которые могут отражаться на стоимости электроэнергии и тепла.

«Вопрос не в том, что кто-то не хочет этим заниматься. Вопрос цены, вопрос финансирования», – отметил Сунгат Есимханов.

Депутат подчеркнул, что Казахстану необходимо развивать как возобновляемую, так и традиционную энергетику, обеспечивая доступность энергоснабжения для населения и промышленности.

По его мнению, действующее законодательство в целом позволяет решать задачи по достижению энергопрофицита, однако отдельные механизмы поддержки зелёной энергетики требуют пересмотра.

В числе предложений Есимханов назвал отказ от индексации тарифов ВИЭ на инфляцию при сохранении валютной индексации.

Он также обратил внимание на развитие систем накопления энергии и совершенствование законодательства об альтернативной энергетике.

Отдельной проблемой остаётся нехватка квалифицированных кадров в теплоэнергетике. По словам депутата, заработная плата около 300 тысяч тенге недостаточно привлекательна для молодых специалистов, что осложняет привлечение выпускников профильных учебных заведений.

Есимханов подчеркнул, что энергетическая политика должна учитывать не только экологические показатели, но и условия труда, уровень заработных плат, кадровое обеспечение и финансовую устойчивость предприятий.

Рассматриваются возможности обновления автопарка

Президент Казахстанского автомобильного союза, управляющий директор Astana Motors Анар Макашева рассказала о развитии автомобильной промышленности и необходимости обновления транспортного парка страны.

По её словам, инвестиции в отрасль в 2024 году превысили 189 млрд тенге, а в 2025 году составили 199 млрд тенге.

При этом одной из наиболее актуальных проблем остаётся возраст автомобилей.

«Больше 44% – это автомобили старше 20 лет. Действительно с этим надо что-то делать», – подчеркнула Анар Макашева.

По её информации, автомобильный парк Казахстана насчитывает порядка 5,6 млн транспортных средств.

Макашева отметила, что обновление автопарка напрямую связано с доступностью финансирования, уровнем доходов населения и развитием отечественного автомобилестроения.

Для приобретения новых машин гражданам необходимы стабильные заработные платы, рабочие места и подходящие финансовые инструменты.

Предприятия отрасли продолжают внедрять экологичные производственные технологии, развивать локализацию и сотрудничать с международными автопроизводителями.

Среди практических направлений работы Макашева выделила развитие общественного транспорта на электричестве и газовом топливе, сокращение бумажного документооборота и переход к электронной регистрации автомобилей.

Она также предложила банкам и микрофинансовым организациям учитывать соблюдение ESG-принципов при принятии решений о финансировании предприятий.

По её словам, соответствие международным экологическим и социальным стандартам становится важным условием дальнейшего участия казахстанских производителей в глобальных производственных цепочках.

В Казахстане обсудили новые стимулы для ответственного бизнеса

Отдельное внимание участники форума уделили вопросам корпоративного управления и прозрачности бизнеса.

На тематической сессии Governance представители государственных органов, предпринимательского сообщества и инвестиционных организаций рассмотрели концепцию «ESG-дивиденда доверия».

Предполагается, что компании, подтвердившие соответствие принципам устойчивого развития и прозрачности, смогут получать признание со стороны государства через нефинансовые стимулы и сервисные подходы. При этом концепция не предусматривает введение дополнительной отчётности для бизнеса.

В обсуждении приняли участие вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Муратбек Маханов, глава Ассоциации инвесторов Казахстана Рустам Журсунов и представители крупных компаний.

На других тематических сессиях эксперты рассмотрели подготовку казахстанских экспортёров к международным углеродным требованиям CBAM, механизмы зелёного финансирования, повышение безопасности труда и развитие профессиональных компетенций в области устойчивого развития.

Особое внимание уделили созданию рабочих мест в регионах, повышению эффективности социальных инвестиций и внедрению технологий, позволяющих предприятиям сокращать воздействие на окружающую среду.

Какие предложения направят в Правительство

Председатель правления Ассоциации ВИЭ «Qazaq Green» Айнур Соспанова подчеркнула, что дальнейшее развитие ESG-повестки требует перехода от обсуждений к конкретным проектам и практическим результатам.

«На сегодняшний день уже важны практические результаты, практические кейсы и та государственная поддержка, которая позволит этим кейсам состояться», – отметила Айнур Соспанова.

По её словам, одной из задач форума стала выработка предложений с участием государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества.

Ожидается, что сформированные рекомендации направят в Правительство и профильные государственные органы для дальнейшей проработки.

Модератор пленарной сессии, исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY по развитию человеческого капитала и трудовым отношениям Ляззат Ахмурзина подчеркнула, что устойчивое развитие предполагает согласование климатических целей с энергетической безопасностью, экономическим ростом и социальными интересами.

«ESG не заменяет национальные приоритеты и государственную политику, но он помогает оценивать долгосрочные последствия конкретных проектов», – отметила Ляззат Ахмурзина.

По итогам форума предложения участников войдут в обновлённый пакет практических рекомендаций для Правительства, финансовых институтов и бизнес-сообщества.

Основными направлениями дальнейшей работы станут совершенствование экологического регулирования, расширение возможностей устойчивого финансирования, развитие отечественных технологий и подготовка квалифицированных специалистов.

Участники форума подчеркнули, что практическая реализация ESG-принципов должна способствовать не только сокращению экологической нагрузки, но и развитию промышленности, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и повышению качества жизни казахстанцев.