Казахстан привлек более $30 млрд инвестиций от стран-партнеров за 20 лет

За последние 20 лет Казахстан привлек свыше 30 млрд долларов прямых иностранных инвестиций из стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). При этом товарооборот с государствами программы по итогам 2025 года вырос на 14,4%, достигнув 8,8 млрд долларов.

Такие данные представил заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на втором Тянь-Шаньском форуме по экономическому сотрудничеству, который открылся 2 ноября в Алматы.

Торговля с соседями и выход на новые рынки

Одной из главных тем форума стало расширение торговли между странами региона. Казахстан заинтересован в сокращении административных барьеров, упрощении торговых процедур и развитии электронной торговли.

«Наша общая задача – не только наращивать объемы торговли, но и последовательно устранять барьеры, упрощать торговые процедуры, развивать электронную торговлю и расширять доступ предпринимателей к рынкам соседних государств», – отметил Серик Жумангарин.

Для облегчения торговли между странами предполагается упростить пограничные процедуры и сократить время доставки грузов.

Отдельное внимание уделили транспортным коридорам. Казахстан расширяет их пропускную способность, модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, развивает мультимодальные перевозки.

Среди поставленных задач цифровизация процедур на границах, совместимость транспортных систем разных государств и сокращение времени прохождения грузов.

Инвестиции в Казахстан и страны ЦАРЭС

Инвестиционное сотрудничество развивается в обоих направлениях.

С 2005 года Казахстан привлек из стран ЦАРЭС более 30 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. При этом объем казахстанских инвестиций в государства программы превысил 4 млрд долларов.

В Казахстане зарегистрировано более 28 тысяч предприятий из стран региона и свыше 2,5 тысячи совместных компаний.

По словам вице-премьера, привлекаемые инвестиции необходимо направлять на создание новых производств, развитие современных технологий, повышение производительности труда и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с международными финансовыми организациями в сферах транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и цифровой инфраструктуры.

Какие еще вопросы обсуждают в Алматы

Участники форума рассматривают вопросы цифровизации торговли и логистики, изменения климата и рационального расходования водных ресурсов.

Второй Тянь-Шаньский форум проходит 2–3 ноября в Алматы под темой «Укрепление устойчивой взаимосвязанности и качественных инвестиций в Центральной Азии».

Организаторами выступают Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и Министерство национальной экономики Казахстана при участии Азиатского банка развития в качестве стратегического партнера.

В форуме принимают участие около 400 человек, включая представителей правительств стран ЦАРЭС, международных финансовых организаций, институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества.