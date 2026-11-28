В Шымкенте состоялось заседание Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), на котором подвели итоги председательства Казахстана в организации в 2024–2026 годах. За этот период удалось привлечь около $170 млн грантовых средств от партнеров по развитию.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева. В нем также приняли участие заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев и министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов. Кыргызская сторона участвовала в качестве наблюдателя.

Участники рассмотрели итоги заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, прошедшего 22 апреля 2026 года в Астане. Тогда главы государств приняли решение объявить 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.

В период председательства Казахстана работа Исполнительного комитета Фонда велась по десяти направлениям. В частности, были привлечены средства на региональные проекты: $20 млн — на проект CAWEC Всемирного банка по повышению эффективности использования водных ресурсов, $145,2 млн — на программу REMIT и 2 млн евро — на проекты Французского агентства развития. Кроме того, заключено 13 меморандумов и соглашений с международными организациями и финансовыми институтами.

На заседании также обсудили реализацию четвертой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), а также работу группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

Отдельное внимание уделили внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне Сырдарьи. Правление одобрило разработку соответствующего плана и создание рабочей группы с участием представителей стран бассейна. Государствам поручено определить национальных координаторов, подготовить и согласовать проект документа для последующего утверждения Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией и одобрения Правлением МФСА. Исполнительному комитету Фонда предстоит проработать с партнерами вопросы технической и финансовой поддержки.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов проинформировал участников о работе над проектом Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Он также рассказал о продвижении инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН. Ее планируется обсудить на Конференции ООН по водным ресурсам, которая пройдет 8–10 декабря 2026 года в Абу-Даби.

Канат Бозумбаев отметил, что заседание в Шымкенте завершает председательство Казахстана в МФСА. С 1 января 2027 года руководство Фондом перейдет к Узбекистану.

«Центральным событием этого периода стало заседание Совета глав государств-учредителей МФСА в Астане. По его итогам подписаны Астанинское заявление и решения глав государств, в том числе об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. За это время Исполком Фонда совместно с партнерами по развитию запустил ряд региональных инициатив», — подчеркнул он.

Бозумбаев также поблагодарил членов Правления, Исполнительный комитет, Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию и Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию за совместную работу.