Казахстан привлек в туризм свыше 2,2 трлн тенге за два года

2024 и 2025 годы стали рекордными для казахстанского туристического сектора по объему инвестиций. За два года отрасль привлекла свыше 2,2 трлн тенге, а сейчас в стране реализуют 328 проектов еще на 1,3 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

По итогам 2025 года вклад туризма в экономику страны достиг 5 трлн тенге, число занятых в отрасли превысило 600 тыс. человек.

Темпы вложений заметно выросли. В 2023 году объем инвестиций составлял 787,3 млрд тенге, в 2024 году вырос на 20,3% до 947,5 млрд, а в 2025 году прибавил еще 32,6% и достиг 1,25 трлн тенге. За два года показатель увеличился почти на 60%.

primeminister.kz

Hilton, Mandarin Oriental и еще десятки отелей

В рамках действующих 328 проектов планируется открыть 25 гостиничных комплексов международного уровня. Среди них объекты Hilton и Mandarin Oriental, в этот же список входит расширение всесезонного курорта Oi-Qaragai.

Отдельно прорабатывается строительство еще 24 отелей международного уровня в 11 регионах. Для проектов предусмотрены льготное кредитование и инвестиционные преференции.

Растет и действующий гостиничный рынок. В 2023 году в стране насчитывалось 3992 объекта размещения, в 2025 году уже 4482. К 1 апреля 2026 года их число превысило 4,5 тыс.

Объем услуг гостиниц и других мест размещения вырос с 229 млрд тенге в 2023 году до 350,6 млрд в 2025 году. За первый квартал 2026 года показатель достиг 69,4 млрд тенге, на 13,9% выше уровня годом ранее.

Иностранцы оставили в Казахстане $2,9 млрд

В 2025 году Казахстан посетили 15,7 млн иностранных граждан против 9,2 млн в 2023 году. Из общего числа 11,1 млн были отнесены к туристам.

Расходы иностранных гостей внутри страны составили $2,9 млрд.

Число иностранцев, остановившихся в гостиницах и других объектах размещения, выросло с 1 млн человек в 2023 году до 1,29 млн в 2024 году и 1,43 млн в 2025 году.

Самый заметный рост въездного потока в прошлом году показали Алматинская область, где число гостей увеличилось на 29,7%, область Жетісу с ростом на 25,88% и Кызылординская область с 25,5%.

Отдельный прирост дал Китай. После упрощения поездок поток китайских граждан вырос на 46,8% и превысил 960 тыс. человек.

За первое полугодие 2026 года Казахстан принял 7 млн иностранных туристов. Больше всего гостей приехало из Узбекистана, 2,5 млн человек. Из Кыргызстана прибыли 1,6 млн, из России 1,5 млн.

Концерты начали приносить туристские деньги

Правительство отдельно выделяет событийный туризм.

V Всемирные игры кочевников в Астане привлекли 12,4 тыс. зарубежных гостей. Их расходы составили 7,5 млрд тенге. Прямой вклад участников оценен в $625 тыс.

Концерт Jennifer Lopez в Алматы посетили 7 тыс. иностранцев из 35 стран. Их прямые туристские расходы превысили 5 млрд тенге, общий оборот оценивается более чем в 10 млрд тенге.

Данные Mastercard показали рост расчетов по иностранным банковским картам во время крупных мероприятий в Алматы. Во время матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» показатель вырос на 16%, во время концерта Jennifer Lopez на 11%, на выступлении Backstreet Boys на 3%.

За 2025 год только в Алматы прошли 49 концертов зарубежных исполнителей.

В 2026 году Казахстан уже принял концерты Deep Purple, Megadeth, Ricky Martin и Enrique Iglesias, гастроли Cirque du Soleil, фестивали Park Live и SOLANA FEST в Астане. На эти события иностранцы приобрели более 12 тыс. билетов.

Министерство туризма и спорта сформировало календарь на 2026 год из 55 крупных мероприятий и запустило платформу event.qaztourism.kz.

primeminister.kz

Внутренний туризм приблизился к 9 млн поездок

Число казахстанцев, путешествующих внутри страны, выросло с 7,1 млн человек в 2023 году до 7,8 млн в 2024 году и 8,7 млн в 2025 году. За год рост составил 10,7%.

В первом квартале 2026 года объекты размещения обслужили 1,965 млн человек, на 2,3% больше прошлогоднего уровня.

Более 802 тыс. туристов выбрали основные курортные зоны. Алматинский горный кластер принял 509,3 тыс. человек, Щучинско-Боровская зона 116,7 тыс., Мангистауская 53,3 тыс., Туркестанская 39,4 тыс., Алтайская 30,3 тыс.

11 тыс. км дорог и новые аэропорты

Расширение туризма сопровождается строительством транспортной инфраструктуры.

После завершения 33 проектов на 131 млрд тенге в 2026 году дорожными работами охватили 11 тыс. км автодорог. Ремонтируют и строят подъезды к Рахмановским ключам, Кендерли, Баянаулу, Зеренде, Кольсаю и другим туристским зонам.

Новые региональные аэропорты строятся в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли. Аэропорт Аркалыка восстановили, аэропорт Балхаша вновь принимает рейсы, в Урджаре модернизируют терминал.

На летний сезон запустили 45 субсидируемых авиарейсов в неделю на Алаколь, Балхаш, в Туркестан, Бурабай и к Каспийскому морю.

На железной дороге добавили 15 летних маршрутов. Десять составов направили к Алаколю. Расширение схем поездов дало более 400 тыс. дополнительных пассажирских мест.

Для курортных зон действует дорожная карта на 2026–2029 годы. Отдельные планы подготовлены для Мангистау, Щучинско-Боровской зоны и Алматинского горного кластера.

В Алматинском горном кластере предусмотрено строительство 30 канатных дорог и 161 км трасс. Долгосрочная цель составляет до 5 млн туристов в год.

Нацпарки приняли 3,7 млн человек

Число посетителей государственных национальных природных парков выросло с 2,4 млн человек в 2023 году до 3,7 млн в 2025 году.

За первое полугодие 2026 года парки приняли еще 1,7 млн гостей.

На охраняемых территориях действуют 179 туристских маршрутов и 42 экотропы. С 2026 года дети до 18 лет могут посещать национальные парки бесплатно.

primeminister.kz

В стране развивается сеть конных, автомобильных, аграрных и этнографических маршрутов.

В 2026 году создан Координационный совет по развитию туризма. Для туристских автобусов на границе и маршрутах ввели отдельный «зеленый коридор». Закреплен правовой статус визит-центров, упорядочена работа гидов, экскурсоводов и туристских инструкторов.

primeminister.kz

Государство продолжает субсидировать отрасль. Туроператоры получают 15 тыс. тенге за каждого привлеченного иностранного туриста. Предусмотрено возмещение части затрат на покупку транспорта, программа Kids Go Free для авиабилетов несовершеннолетних, компенсации на строительство придорожного сервиса, санитарных узлов и покупку техники для горнолыжных баз.

Развитие отрасли входит в перечень поручений Касым-Жомарта Токаева. Регионы отвечают за инфраструктуру туристских зон, центральные органы за продвижение Казахстана за рубежом, привлечение иностранных гостей и обновление законодательства.