Казахстан привлекает корейский опыт для восстановления лесов

Казахстан и Республика Корея намерены расширить сотрудничество в сфере лесного хозяйства. Вопросы лесовосстановления, современных технологий и углеродных проектов обсудили в Сеуле в рамках Министерского форума по вопросам лесного хозяйства.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нурлан Шарбиев провел переговоры с руководством Корейской лесной службы и исполнительным директором Азиатской организации сотрудничества в лесном секторе Пак Чонхо.

Какие направления обсудили

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере лесовосстановления, развития современных лесных питомников и внедрения новых технологий.

Отдельное внимание уделили реализации углеродных проектов и привлечению международных инвестиций в лесное хозяйство Казахстана.

Проекты охватят более 100 тысяч гектаров

По итогам встречи с AFoCO стороны обменялись папками Меморандума о сотрудничестве в сфере устойчивого лесного хозяйства и углеродных проектов.

Одним из перспективных направлений станет проработка проектов на территории Казахстана, которые могут охватить более 100 тысяч гектаров лесозащитных полос и агролесомелиоративных территорий.

Также стороны обсудили возможность связать будущие проекты с региональной инициативой Казахстана «Зеленый щит Центральной Азии».

От договоренностей к проектам

Основной задачей сотрудничества называют переход от достигнутых договоренностей к реализации конкретных лесных и углеродных проектов в Казахстане.

Для этого планируется использовать международный опыт, современные технологии и привлекать инвестиции в развитие лесного хозяйства.