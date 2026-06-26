Казахстан признали лидером Центральной Азии по защите прав детей
Вчера 2026, 21:48
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Вчера 2026, 21:48Вчера 2026, 21:48
104Фото: orken-instituty.kz
Казахстан занял 24-е место среди 194 стран в международном рейтинге KidsRights Index 2026, став лидером Центральной Азии по уровню защиты прав детей. Авторы исследования высоко оценили систему защиты прав ребенка и развитие образования в стране. Среди государств региона Казахстан значительно опередил соседей: Туркменистан занял 75-е место, Кыргызстан — 82-е, Таджикистан — 92-е, а Узбекистан — 97-е.
Первое место в рейтинге занял Люксембург. В число лидеров также вошли Исландия, Монако, Германия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Бельгия, Словения, Австрия и Таиланд. Россия расположилась на 151-й строчке, а США в рейтинг не включены, поскольку не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка.
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