Казахстан признали лидером Центральной Азии по защите прав детей

Казахстан занял 24-е место среди 194 стран в международном рейтинге KidsRights Index 2026, став лидером Центральной Азии по уровню защиты прав детей. Авторы исследования высоко оценили систему защиты прав ребенка и развитие образования в стране. Среди государств региона Казахстан значительно опередил соседей: Туркменистан занял 75-е место, Кыргызстан — 82-е, Таджикистан — 92-е, а Узбекистан — 97-е.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. В число лидеров также вошли Исландия, Монако, Германия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Бельгия, Словения, Австрия и Таиланд. Россия расположилась на 151-й строчке, а США в рейтинг не включены, поскольку не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка.