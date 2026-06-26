  • Главная
  • Новости
  • Казахстан признали лидером Центральной Азии по защите прав детей

Казахстан признали лидером Центральной Азии по защите прав детей

Вчера 2026, 21:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
orken-instituty.kz Вчера 2026, 21:48
Вчера 2026, 21:48
104
Фото: orken-instituty.kz

Казахстан занял 24-е место среди 194 стран в международном рейтинге KidsRights Index 2026, став лидером Центральной Азии по уровню защиты прав детей. Авторы исследования высоко оценили систему защиты прав ребенка и развитие образования в стране. Среди государств региона Казахстан значительно опередил соседей: Туркменистан занял 75-е место, Кыргызстан — 82-е, Таджикистан — 92-е, а Узбекистан — 97-е.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. В число лидеров также вошли Исландия, Монако, Германия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Бельгия, Словения, Австрия и Таиланд. Россия расположилась на 151-й строчке, а США в рейтинг не включены, поскольку не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка.

Самое читаемое

Наверх