Казахстан занял 56-е место в новом рейтинге миролюбивости стран мира, опубликованном Международным институтом экономики и мира, передает BAQ.KZ. По сравнению с прошлым годом страна поднялась на пять позиций, став самой миролюбивой в Центральной Азии. Среди соседей Казахстан опережает Узбекистан, который расположился на 67-й строчке, Кыргызстан - на 78-й, Таджикистан - на 79-й, а Туркменистан занял 87-е место.

В глобальном рейтинге лидируют такие страны, как Исландия, Ирландия и Новая Зеландия, которые традиционно демонстрируют высокий уровень безопасности, низкий уровень насилия и отсутствие участия в международных конфликтах. В то же время Россия оказалась на последнем, 163-м месте, а Украина - на 162-й позиции. США заняли 128-е место, а Израиль - 155-е.

Global Peace Index учитывает множество факторов, включая уровень преступности, политическую стабильность, милитаризацию и участие в конфликтах.

Эксперты подчеркивают, что улучшение позиций Казахстана свидетельствует о повышении внутренней стабильности и снижении рисков насилия в стране.

Вместе с тем они отмечают, что необходимо продолжать работу по укреплению доверия в обществе и активизировать усилия в области превентивной дипломатии на международной арене.