В рейтинге "Глобального индекса терроризма" за 2025 год, публикуемом австралийским Институтом экономики и мира, Казахстан оказался среди наиболее безопасных государств, передает BAQ.KZ.

Страна заняла 100-е место с нулевым индексом террористической угрозы, опередив США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Испанию, а также Россию, Китай и ряд стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Авторы исследования отмечают негативную глобальную тенденцию: количество государств, где зафиксированы террористические атаки, выросло с 58 до 66. На Западе число инцидентов увеличилось на 63%. В Швеции, Австралии, Финляндии, Нидерландах, Дании и Швейцарии произошли нападения после более чем пятилетнего перерыва. Наихудший показатель в Европе показала Германия - 27-е место в рейтинге после атаки на ярмарке в Магдебурге. В десятку самых опасных стран вошли Израиль и Сирия.

Для Казахстана текущая высокая оценка безопасности объясняется комплексом мер, предпринимаемых госорганами и НПО по предупреждению терроризма. С 2017 по 2025 годы пресечены почти 40 попыток террористических актов и иных насильственных действий, в том числе две — в текущем году. Последние теракты в стране были зафиксированы в 2016 году.