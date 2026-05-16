Казахстан признан самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Наиболее высокий уровень потребления воды в регионе зафиксирован в Туркменистане.
Казахстан демонстрирует самый низкий уровень потребления воды на душу населения среди стран Центральной Азии. По данным аналитического сервиса World Population Review, средний объем расхода воды в стране составляет около 3 397 литров в сутки на человека, передает BAQ.KZ.
Для сравнения, в Кыргызстане этот показатель достигает 4 153 литров, в Таджикистане — 4 460 литров, а в Узбекистане — 4 778 литров в день на одного жителя.
Наиболее высокий уровень потребления воды в регионе зафиксирован в Туркменистане — до 15 445 литров в сутки на человека. По информации сервиса, страна также занимает первое место в мире по объему ежедневного потребления воды на душу населения.
Эксперты объясняют высокие показатели потребления воды в странах Центральной Азии сразу несколькими факторами. Один из ключевых — развитое сельское хозяйство, которое требует больших объемов орошения. Особенно это касается выращивания хлопка, риса и других влаголюбивых культур. Значительная часть воды в регионе расходуется именно на ирригационные системы.
Кроме того, на объемы потребления влияет жаркий и засушливый климат. В летний период потребность в воде возрастает как у населения, так и у аграрного сектора. В ряде стран значительные потери также происходят из-за изношенной инфраструктуры и устаревших каналов, где часть воды теряется еще при транспортировке.
Специалисты отмечают, что статистика учитывает не только бытовое потребление, но и использование воды в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Именно поэтому показатели на душу населения могут значительно превышать объемы, которые люди используют в повседневной жизни дома.
В Европе показатели потребления воды на душу населения в большинстве стран заметно ниже, чем в Центральной Азии. Так, в Германии ежедневно расходуется около 856 литров воды на человека, во Франции — 1 236 литров, в Австрии — 1 144 литра, а в Финляндии — около 3 414 литров в сутки. Для сравнения, в Казахстане этот показатель составляет 3 397 литров в день на человека.
