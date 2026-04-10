Казахстан достиг важного результата в сфере здравоохранения, став первой страной Центральной Азии, получившей уровень зрелости Maturity Level 3 от Всемирной организации здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Этот статус означает, что в стране действует стабильная и эффективно работающая система регулирования лекарственных средств и импортируемых вакцин, соответствующая международным стандартам.

Оценка была присвоена по итогам комплексной проверки ВОЗ, в рамках которой анализируется способность национальной системы контролировать качество, безопасность и эффективность медицинской продукции.

Получение уровня Maturity Level 3 подтверждает, что Казахстан обладает необходимой экспертизой и механизмами для самостоятельной оценки и допуска лекарств и вакцин на рынок. При этом контроль не ограничивается только этапом регистрации - система также отслеживает безопасность препаратов уже после их использования и позволяет оперативно реагировать на возможные риски.

В ВОЗ отметили, что это достижение стало результатом последовательной государственной политики в сфере здравоохранения.

«Этот результат отражает стремление Казахстана обеспечить доступ населения к безопасным и качественным медицинским продуктам, а также укрепить устойчивость системы здравоохранения», - подчеркнули в организации.

Национальная система регулирования реализуется Министерством здравоохранения через профильные структуры, которые сопровождают весь жизненный цикл медицинской продукции - от оценки и регистрации до мониторинга на рынке.

Полученный статус не только повышает доверие граждан к системе здравоохранения, но и усиливает позиции Казахстана на международной арене. Страна становится ориентиром для других государств региона в вопросах регулирования лекарственных средств.

Ожидается, что это также создаст условия для ускоренного доступа к современным препаратам, развития инноваций и повышения прозрачности в фармацевтической отрасли.

ВОЗ планирует продолжать сотрудничество с Казахстаном для дальнейшего укрепления системы и перехода на ещё более высокий уровень.