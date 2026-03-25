Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахаяном, передает BAQ.kz.

Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор прошел на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

Ермек Кошербаев подтвердил позицию Казахстана, ранее озвученную Президентом страны Касым-Жомарт Токаев. Он выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, в том числе ударами по территории ОАЭ. Казахстан выступает против вовлечения нейтральных государств в военные действия и считает недопустимыми нарушения суверенитета и территориальной целостности стран.

Также была подчеркнута важность скорейшего снижения напряженности и перехода к мирному урегулированию ситуации дипломатическим путем на основе международного права.

Говоря о двусторонних отношениях, Кошербаев отметил, что ОАЭ остаются одним из ключевых партнеров Казахстана, а отношения между странами носят дружественный характер.

Отдельно он поблагодарил эмиратскую сторону за помощь в эвакуации граждан Казахстана. Было отмечено, что безопасность и возвращение соотечественников на родину — один из главных приоритетов.

Стороны также подчеркнули высокий уровень сотрудничества и взаимную поддержку на международной арене.

В свою очередь Абдалла бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Казахстан за поддержку и отметил важность совместных усилий для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

По итогам разговора стороны подтвердили готовность и дальше укреплять сотрудничество и координировать действия в рамках международных и региональных организаций.