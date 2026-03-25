Казахстан призвал к мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
Разговор прошел на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахаяном, передает BAQ.kz.
Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор прошел на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.
Ермек Кошербаев подтвердил позицию Казахстана, ранее озвученную Президентом страны Касым-Жомарт Токаев. Он выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, в том числе ударами по территории ОАЭ. Казахстан выступает против вовлечения нейтральных государств в военные действия и считает недопустимыми нарушения суверенитета и территориальной целостности стран.
Также была подчеркнута важность скорейшего снижения напряженности и перехода к мирному урегулированию ситуации дипломатическим путем на основе международного права.
Говоря о двусторонних отношениях, Кошербаев отметил, что ОАЭ остаются одним из ключевых партнеров Казахстана, а отношения между странами носят дружественный характер.
Отдельно он поблагодарил эмиратскую сторону за помощь в эвакуации граждан Казахстана. Было отмечено, что безопасность и возвращение соотечественников на родину — один из главных приоритетов.
Стороны также подчеркнули высокий уровень сотрудничества и взаимную поддержку на международной арене.
В свою очередь Абдалла бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Казахстан за поддержку и отметил важность совместных усилий для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
По итогам разговора стороны подтвердили готовность и дальше укреплять сотрудничество и координировать действия в рамках международных и региональных организаций.
