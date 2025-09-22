На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным Комитетом Красного Креста выступили с заявлением о необходимости сохранения гуманности во время войн, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Лидеры выразили обеспокоенность массовыми нарушениями международного гуманитарного права в зонах конфликтов и связанными с этим человеческими страданиями. Они призвали все государства и стороны вооружённых противостояний строго соблюдать нормы МГП, включая защиту мирных жителей, гражданской инфраструктуры, а также медицинских и гуманитарных работников.

В рамках инициативы было объявлено о проведении в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвящённой вопросам защиты гуманности в условиях войны.

Совместное заявление стало частью Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, запущенной в 2024 году. К инициативе уже присоединились 89 государств, а более 130 приняли участие в региональных и международных консультациях.

Документ опубликован на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках для широкого распространения.