Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев выступил на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, подчеркнув необходимость соблюдения основополагающих принципов Организации и активного использования её инструментов превенции, медиации и мониторинга, передает BAQ.KZ. Он отметил, что дипломатия должна преобладать над конфронтацией, а международное сообщество должно обеспечивать решение кризисов на основе международного права, включая ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и других регионах.

Кошербаев также подчеркнул укрепление сотрудничества в Центральной Азии и важность стабильного развития Афганистана, отметив роль создаваемого в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития. В экономико-экологической сфере министр акцентировал внимание на "зелёной" экономике, экологической устойчивости и проблемах Аральского и Каспийского морей, опустынивания и дефицита воды, заявив о намерении продвигать соответствующие решения, включая на Региональном экологическом саммите в Астане в 2026 году.

Кроме того, Казахстан подтвердил приверженность продвижению прав человека, демократии, верховенства закона и гендерного равенства в рамках человеческого измерения ОБСЕ. Министр заверил, что страна продолжит активное взаимодействие с будущим швейцарским председательством и всеми государствами-членами для укрепления ОБСЕ как платформы диалога и сотрудничества в сфере безопасности.