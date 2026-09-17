Казахстан призвал не изолировать Афганистан

Казахстан выступил за продолжение диалога с нынешними властями Афганистана, но без признания их легитимности. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, передает BAQ.KZ.

«Взаимодействие не означает признания, но изоляция Афганистана тоже не является устойчивым решением. Наша цель состоит в том, чтобы помочь стране перейти от гуманитарной зависимости к экономической самодостаточности», - сказал Умаров.

Позиция Казахстана прозвучала на фоне обсуждения гуманитарного кризиса, ограничений прав женщин и девочек, террористических угроз и дальнейшей работы в рамках Дохийского процесса.

Казахстанская сторона напомнила и о практической помощи Афганистану. В этом году страна передала около 319 тонн гуманитарных грузов и направила медицинскую миссию. В состав помощи вошли лекарства, медицинские изделия, сахар, палатки и предметы первой необходимости.

Еще одно направление касается сельского хозяйства. Казахстан поддержал около 400 афганских фермеров и продолжает развивать торговые связи с соседней страной.

В июне в Афганистане прошел бизнес-форум с участием более 50 казахстанских компаний. Тогда же был открыт второй Торговый дом Казахстана.

Умаров отдельно выступил за включение Афганистана в региональные транспортные и торговые маршруты. Казахстан связывает этот подход и с работой Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

При этом Астана подтвердила позицию по защите прав женщин и девочек, борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

На заседании представители ООН сообщили, что гуманитарная ситуация в Афганистане остается тяжелой. В 2026 году помощь планируется оказать 17,5 млн человек, а потребности гуманитарной программы оцениваются в 1,71 млрд долларов.

В докладе Генерального секретаря ООН к заседанию отдельно упомянуты визит казахстанской делегации в Кабул, открытие Торгового дома Казахстана и встреча специальных представителей стран Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану, прошедшая в Алматы.