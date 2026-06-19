Казахстан призвал страны ШОС расширить сотрудничество в энергетике

Казахстан выступил за углубление энергетического сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов на шестом Совещании министров энергетики стран ШОС, которое прошло в Бишкеке. В ходе встречи представители государств обсудили вопросы энергетической безопасности, развития энергетических рынков, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в отрасли.

Выступая на заседании, Санжар Жаркешов подчеркнул, что ШОС остается важной площадкой для выработки общих подходов к решению современных вызовов в энергетике и развития практического взаимодействия между странами-участницами. Особое внимание участники уделили реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030 года и дорожной карты по ее выполнению. Казахстан подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах электроэнергетики, нефтегазовой и угольной промышленности, нефтегазохимии, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Кроме того, казахстанская сторона выступила за развитие совместных инвестиционных проектов, сотрудничество в области разведки и освоения месторождений, переработки углеводородного сырья и модернизации энергетической инфраструктуры. Отдельно на встрече обсуждались вопросы подготовки кадров и развития научно-технического потенциала отрасли. Участники отметили важность взаимодействия между научными и образовательными учреждениями стран ШОС, а также реализации совместных исследовательских программ.

По итогам совещания министры подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства в энергетической сфере для обеспечения устойчивого экономического роста и энергетической безопасности государств-членов организации.