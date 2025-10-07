Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания, передает BAQ.KZ.

"Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040". Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом. Значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте полагаем, что большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. Отмечу, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи мы предлагаем принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.