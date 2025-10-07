Казахстан призвал тюркские государства усилить транспортно-логистическое взаимодействие
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания, передает BAQ.KZ.
"Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира – 2040". Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом. Значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте полагаем, что большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. Отмечу, что в 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи мы предлагаем принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень.
"Наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров. Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики. Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов", – заявил Глава государства.
