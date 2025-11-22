Казахстан пробился в полуфинал женского командного чемпионата мира по шахматам
В полуфинале Казахстан встретится со сборной Азербайджана.
Сборная Казахстана продолжает впечатлять на международной арене: команда вышла в топ-4 женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В напряжённой 1/4 финала казахстанские шахматистки одолели сборную Индии в тай-брейке, проявив характер и стратегическую выдержку в каждой партии.
В полуфинале Казахстан встретится со сборной Азербайджана, которая в четвертьфинале обыграла команду Грузии. Параллельно за выход в финал сразятся сборные Китая и России.
Полуфинальные матчи пройдут 22 ноября. Каждая пара сыграет два поединка с обязательной сменой цвета фигур, а при равном счёте судьба финала решится тай-брейком.
Женский командный чемпионат мира проводится раз в два года и собирает сильнейшие сборные планеты, а выступление Казахстана подтверждает рост уровня национальной шахматной школы.
