Казахстанский агроэкспорт меняет структуру: вслед за традиционными поставками зерна за рубеж все активнее отправляются продукты переработки – подсолнечное масло, мука и корма для животных. За девять месяцев 2026 года экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг 6,4 млрд долларов. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметно прибавили товары, которые проходят дополнительную обработку внутри страны. Например, экспорт подсолнечного масла вырос с 470,9 тыс. до 661,5 тыс. тонн. В денежном выражении поставки увеличились с 474,6 млн до 731,4 млн долларов.

Не отстает и мукомольная отрасль. За январь–сентябрь Казахстан экспортировал 1,59 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки против 1,3 млн тонн годом ранее. Выручка от ее продажи за рубеж выросла с 343 млн до 462,2 млн долларов.

Еще один показатель роста – корма для животных. Их экспорт достиг 2,85 млн тонн на сумму 662,3 млн долларов. Для сравнения: за девять месяцев 2025 года объем поставок составлял 2,02 млн тонн, а выручка — 425,7 млн долларов.

Впрочем, зерно по-прежнему остается одной из главных статей казахстанского экспорта. За отчетный период за рубеж отправили 6,2 млн тонн пшеницы и меслина на 1,42 млрд долларов. Годом ранее эти показатели составляли 5,5 млн тонн и 1,12 млрд долларов. Кроме того, экспорт семян льна достиг 881,7 тыс. тонн на 429,3 млн долларов.

Таким образом, Казахстан постепенно расширяет ассортимент аграрного экспорта: страна продает не только выращенное на полях сырье, но и продукцию, прошедшую переработку. Это позволяет оставлять внутри страны большую часть добавленной стоимости, развивать производство и укреплять позиции отечественных товаров на зарубежных рынках.

Развитие перерабатывающей промышленности остается одним из приоритетов агропромышленной политики.