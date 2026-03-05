Экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана по итогам 2025 года достиг 7 млрд долларов. При этом экспорт переработанных продуктов составил 3,6 млрд долларов, увеличившись за год на 35%. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан увеличивает переработку сельхозпродукции

По словам вице-министра, рост экспорта связан с тем, что в стране стали больше перерабатывать сельскохозяйственное сырьё. Это означает, что Казахстан чаще продаёт за границу не только сырье, но и готовую продукцию.

"По итогам 2025 года экспорт переработанной продукции составил 3,6 млрд долларов США, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. В целом экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг 7 млрд долларов", - сообщил Ербол Тасжуреков.

Запуск новых проектов

В ближайшие годы планируется реализовать ряд инвестиционных проектов в перерабатывающей отрасли.

Так, в сфере переработки масличных культур запланировано 13 проектов на сумму 94 млрд тенге. В направлении глубокой переработки зерна планируется 6 крупных проектов с инвестициями около 1,9 трлн тенге.

Кроме того, в молочной отрасли будет реализовано 12 проектов на сумму 41 млрд тенге, что позволит создать дополнительные перерабатывающие мощности на 165 тыс. тонн.

Поддержка со стороны государства

Для развития перерабатывающей отрасли государство расширило меры финансовой поддержки.

Предприятия могут получить льготные кредиты под 2,5% на приобретение оборудования и под 5% - на пополнение оборотных средств.

"Если стандартная доля возмещения инвестиций составляет 25%, то для приоритетных направлений она увеличена. Для высокотехнологичных производств она может достигать 50%", - отметил Тасжуреков.

Как развивается аграрный сектор

Сейчас в Казахстане активно развивается переработка зерна, масла, мяса и молока. Например, в стране работают около 90 предприятий по переработке масличных культур, а производство растительного масла в 2025 году достигло 890 тыс. тонн, что на 17,4% больше, чем годом ранее.

"Ежегодно перерабатывается более 5 млн тонн зерна. Наряду с этим развивается направление глубокой переработки зерна", — сообщил вице-министр.

В целом, по словам чиновника, аграрный сектор демонстрирует рост. По итогам 2025 года общий объём валовой продукции сельского хозяйства составил 9,8 трлн тенге, увеличившись почти на 6%. Сообщается, что развитие переработки и рост экспорта должны способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест и развитию сельских регионов.