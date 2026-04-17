Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина из страны

В Министерстве энергетики планируется продление временного запрета на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

“Согласно проекту приказа, с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов.

Также предусматривается, что с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года будет продлен дополнительный запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лёгких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума”, - говорится в заявлении Минэнерго.