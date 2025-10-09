Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа ещё на полгода
В Казахстане продлён запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, передает BAQ.KZ. Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость. Кроме того, комиссия продлила запрет на экспорт бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранила квоту на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота — до 120 тысяч голов.
Также МВК одобрила разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов сроком на шесть месяцев — только для организаций, имеющих государственную лицензию. Эта мера реализуется в рамках Комплексного плана по борьбе с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.
