Казахстан продолжает победную серию на ЧМ по настольному теннису

Женская команда уверенно обыграла Монголию, а мужчины вырвали победу у Египта.

Сегодня 2026, 11:58
Фото: BAQ.KZ

Сборная Казахстана одержала ещё две победы на командном чемпионате мира по настольному теннису в Лондоне, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские команды успешно выступили в матчах группового этапа.

Женщины

Женская сборная уверенно обыграла Монголию со счётом 3:0.

  • Зауреш Акашева победила Буренджаргал Санджаа - 3:0
  • Сарвиноз Миркадирова обыграла Болор-Эрдене Батмункх - 3:1
  • Анель Бахыт победила Эгшиглен Бат-Эрдене - 3:0

Мужчины

Мужская команда Казахстана провела напряжённый матч против Египта и выиграла со счётом 3:2.

  • Кирилл Герасименко - Омар Ассар - 3:0
  • Алан Курмангалиев - Мохамед Эльбеали - 3:1
  • Искендер Харки - Юсеф Абделазиз - 0:3
  • Алан Курмангалиев - Омар Ассар - 2:3
  • Кирилл Герасименко - Мохамед Эльбеали - 3:1

Сегодня, 30 апреля, сборные Казахстана продолжат выступление.

Мужская команда сыграет с Таиландом - начало в 23:30 по времени Астаны.

Женская сборная встретится с Чехией - матч начнётся в 21:00.

Днём ранее мужская сборная Казахстана обыграла Турцию, а женская команда уступила Бразилии.

Самое читаемое

