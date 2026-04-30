Казахстан продолжает победную серию на ЧМ по настольному теннису
Женская команда уверенно обыграла Монголию, а мужчины вырвали победу у Египта.
Сегодня 2026, 11:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:58
124Фото: BAQ.KZ
Сборная Казахстана одержала ещё две победы на командном чемпионате мира по настольному теннису в Лондоне, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские команды успешно выступили в матчах группового этапа.
Женщины
Женская сборная уверенно обыграла Монголию со счётом 3:0.
- Зауреш Акашева победила Буренджаргал Санджаа - 3:0
- Сарвиноз Миркадирова обыграла Болор-Эрдене Батмункх - 3:1
- Анель Бахыт победила Эгшиглен Бат-Эрдене - 3:0
Мужчины
Мужская команда Казахстана провела напряжённый матч против Египта и выиграла со счётом 3:2.
- Кирилл Герасименко - Омар Ассар - 3:0
- Алан Курмангалиев - Мохамед Эльбеали - 3:1
- Искендер Харки - Юсеф Абделазиз - 0:3
- Алан Курмангалиев - Омар Ассар - 2:3
- Кирилл Герасименко - Мохамед Эльбеали - 3:1
Сегодня, 30 апреля, сборные Казахстана продолжат выступление.
Мужская команда сыграет с Таиландом - начало в 23:30 по времени Астаны.
Женская сборная встретится с Чехией - матч начнётся в 21:00.
Днём ранее мужская сборная Казахстана обыграла Турцию, а женская команда уступила Бразилии.
