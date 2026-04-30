Сборная Казахстана одержала ещё две победы на командном чемпионате мира по настольному теннису в Лондоне, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские команды успешно выступили в матчах группового этапа.

Женщины

Женская сборная уверенно обыграла Монголию со счётом 3:0.

Зауреш Акашева победила Буренджаргал Санджаа - 3:0

победила Буренджаргал Санджаа - 3:0 Сарвиноз Миркадирова обыграла Болор-Эрдене Батмункх - 3:1

обыграла Болор-Эрдене Батмункх - 3:1 Анель Бахыт победила Эгшиглен Бат-Эрдене - 3:0

Мужчины

Мужская команда Казахстана провела напряжённый матч против Египта и выиграла со счётом 3:2.

Кирилл Герасименко - Омар Ассар - 3:0

- Омар Ассар - 3:0 Алан Курмангалиев - Мохамед Эльбеали - 3:1

- Мохамед Эльбеали - 3:1 Искендер Харки - Юсеф Абделазиз - 0:3

Алан Курмангалиев - Омар Ассар - 2:3

Кирилл Герасименко - Мохамед Эльбеали - 3:1

Сегодня, 30 апреля, сборные Казахстана продолжат выступление.

Мужская команда сыграет с Таиландом - начало в 23:30 по времени Астаны.

Женская сборная встретится с Чехией - матч начнётся в 21:00.

Днём ранее мужская сборная Казахстана обыграла Турцию, а женская команда уступила Бразилии.