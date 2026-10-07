Казахстан продолжит играть активную роль в межрелигиозном диалоге - Пашазаде

Казахстан продолжит активно участвовать в развитии межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Такое мнение высказал председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своем выступлении Пашазаде отметил развитие Казахстана и пожелал успехов стране в реализации проводимых преобразований.

"Уверен, что Казахстан и впредь будет последовательно продолжать играть активную роль в развитии диалога между религиями и цивилизациями", – заявил Аллахшукюр Пашазаде.

Он также обратился к новому руководителю Секретариата Съезда Ерлану Карину, передав ему приветствия и пожелания успехов. Кроме того, Пашазаде поблагодарил Маулена Ашимбаева за работу, которую тот проводил во главе Секретариата в предыдущие годы.

Отдельно председатель Управления мусульман Кавказа остановился на итогах VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Успех VIII Астанинского Съезда и значение принятой нами Декларации мира вдохновляют нас на дальнейшую работу. Уверен, что IX Съезд поднимет наиболее важные для человечества вопросы и примет значимые решения. В этом отношении сегодняшнее заседание Секретариата имеет большое значение", – сказал он.

Пашазаде также выразил благодарность Казахстану за поддержку межрелигиозного диалога и отметил роль страны как международной площадки для взаимодействия представителей различных религий и цивилизаций.