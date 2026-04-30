Казахстан продвигает безъядерный мир на площадке ООН

В ООН на Обзорной конференции по ДНЯО делегация Казахстана провела ряд встреч и мероприятий, направленных на укрепление международного режима нераспространения ядерного оружия, передает BAQ.kz.

Казахстан как председатель зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, обсудил с представителями ОПАНАЛ расширение сотрудничества между безъядерными регионами. Стороны договорились продолжать совместную работу в рамках ранее подписанного меморандума.

Также Казахстан совместно с партнерами из ООН и международных организаций провел мероприятие, посвященное 20-летию Семипалатинского договора и развитию безъядерных зон.

В ходе встреч с делегациями США, Китая и Германии обсуждались вопросы международной безопасности и инициативы Казахстана по снижению ядерных рисков и возобновлению диалога между ядерными державами.

Конференция ДНЯО в ООН продлится до 22 мая 2026 года.